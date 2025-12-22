Cultura in Cantiere | ultimi giorni per visitare Palazzo San Felice a Roma

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 sono gli ultimi giorni per visitare Palazzo San Felice a Roma, sede temporanea della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, attraverso il percorso espositivo Cultura in Cantiere. Si tratta di un'opportunità per conoscere gli interventi di valorizzazione e riqualificazione di uno dei luoghi storici della città. È consigliata la prenotazione per partecipare all'evento.

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 rappresentano le ultime occasioni per visitare Palazzo San Felice, futura sede della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, con il percorso espositivo Cultura in Cantiere. L'iniziativa offre al pubblico l'opportunità unica di esplorare un edificio mai aperto prima d'ora, scoprendo allo stesso tempo le trasformazioni in corso e il Sepolcro dei Sempronii, sito archeologico visibile per la prima volta proprio grazie a questo progetto. Un successo senza precedenti. Dal suo debutto il 14 giugno 2025, Palazzo San Felice ha registrato un enorme successo: nei 58 giorni di apertura, limitati a weekend e festivi, più di 18.

