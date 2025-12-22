Cucci vince il primo match da professionista.

Un’arena vestita da grande teatro del pugilato, stile americano, e 250 spettatori paganti a fare da cornice alla Christmas Boxing Night. Il programma si è aperto con Dan Gheorghita, protagonista di un match equilibrato e combattuto, chiuso con un verdetto di parità dopo tre riprese ben gestite da entrambi i pugili. A seguire Adam Taormina, opposto a un atleta di Ferrara: Taormina si è mostrato più composto e ordinato, imponendo il proprio ritmo e conquistando una vittoria ai punti meritata. Prestazione di grande maturità per Mihail Dimitriu, Under 17 chiamato a confrontarsi con un Under 19. Dimitriu ha fatto valere la propria cifra pugilistica: ogni volta che l’avversario provava a partire, lo incrociava con precisione e usciva girando a destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

