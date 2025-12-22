Si è svolta a Crotone il 20 e 21 dicembre 2025 la Festa dell’Architettura e dell’Arte 2025, promossa dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Crotone e dalla Fondazione Architetti Crotone, in occasione dei 30 anni di attività della Fondazione (1995–2025) dell’Ordine stesso. L’iniziativa, inserita nel calendario nazionale della Festa dell’Architettura e dell’Arte giunta alla quinta edizione, ha avuto luogo presso la Sala Polifunzionale ”FABBRICA”, posta nel cuore della città di Crotone, scelta proprio per la sua posizione, in un’area di particolare fragilità e complessità urbanistica e geomorfologica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crotone, due giorni confronto su città resilienti bioarchitettura, e rigenerazione urbana

Leggi anche: A Torino torna Restructura: tre giorni per scoprire le novità su edilizia e rigenerazione urbana

Leggi anche: A Torino torna Restructura: tre giorni per scoprire le novità su edilizia e rigenerazione urbana

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dall’acqua alla città: a Crotone due giorni di confronto su bioarchitettura e rigenerazione; Crotone, all’Istituto S. Anna due giorni di confronto scientifico su nutrizione e infezioni nei pazienti critici; Update 2025: Gestione della nutrizione e delle complicanze infettive in Rianimazione e Neuroriabilitazione; “Città Osmotica”, a Crotone il confronto su architettura, acqua e futuro urbano.

Dall’acqua alla città: a Crotone due giorni di confronto su bioarchitettura e rigenerazione - Ripensare la città partendo dall’acqua, dai flussi invisibili che attraversano territori, paesaggi e comunità. wesud.it