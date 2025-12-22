Cronaca di una serata di paura nel cuore di Benevento | ladri scatenati

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la mail di una lettrice che segnala un furto in abitazione a poca distanza dalla caserma dei Carabinieri e dalla Polizia Stradale denunciando la scarsa sicurezza della zona interessata. “Gentile Redazione, scriviamo per segnalare un grave episodio di criminalità che evidenzia, ancora una volta, una criticità strutturale nella sicurezza delle zone residenziali meno centrali della città. Nella serata di ieri la nostra abitazione, situata in una piccola area residenziale in una traversa di via meomartini di Benevento, è stata oggetto di un furto pianificato e violento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

