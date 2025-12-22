Crociera sul Nilo finisce in tragedia | morta una 47enne italiana durante una collisione

L'autorità locale per i trasporti fluviali ha comunicato in una nota che la collisione tra la nave da crociera Royal Beau Rivage e la nave Opera, avvenuta dopo la Chiusa di Esna sul Nicol, sarebbe stata provocata da "una brusca manovra" con la violazione delle "regole di navigazione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

