Crociera sul Nilo finisce in tragedia | morta una 47enne italiana durante una collisione
L'autorità locale per i trasporti fluviali ha comunicato in una nota che la collisione tra la nave da crociera Royal Beau Rivage e la nave Opera, avvenuta dopo la Chiusa di Esna sul Nicol, sarebbe stata provocata da "una brusca manovra" con la violazione delle "regole di navigazione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Tragedia sul Nilo: scontro tra navi da crociera a Luxor, muore una turista italiana - La vittima, la 47enne Denise Ruggeri, originaria de L'Aquila, è deceduta per le ferite riportate nell'urto. rainews.it
Collisione fra due imbarcazioni da crociera sul Nilo, muore una turista italiana. A bordo altri connazionali - "Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. ilsecoloxix.it
Crociera sul Nilo finisce in tragedia, muore una 47enne abruzzese - La vittima è Denise Ruggeri, 47 anni, insegnante aquilana. lanuovariviera.it
"Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto col coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito g - facebook.com facebook
Collisione tra due imbarcazioni da crociera sul Nilo, morta una turista italiana. di Sergio Gadda x.com
