Turni idrici, vasche sui tetti, autobotti private e famiglie costrette a fare i conti con settimane senza acqua. È l’immagine della Sicilia raccontata ieri sera da “Report”, la trasmissione di Rai 3, che ha dedicato un lungo servizio alla crisi idrica sull’isola soffermandosi in particolare sulla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Crisi idrica, il caso Agrigento finisce su Report: turni, autobotti e il paradosso del dissalatore

Leggi anche: Crisi idrica a Trapani: la Protezione Civile interviene inviando le autobotti

Leggi anche: FOTO/ Gesesa-Benevento, attive le autobotti per la sospensione idrica odierna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

AICA, il coraggio durato 48 ore: la presidente fa marcia indietro e smentisce se stessa. Ancora fumo negli occhi sulla crisi idrica; Reti idriche, in arrivo 24 milioni per l’Agrigentino: finanziati 12 Comuni per digitalizzazione e riduzione delle perdite; Allerta meteo gialla per il 16 dicembre a Favara e in provincia di Agrigento: invito alla prudenza; Agrigento Sotterranea: Il villaggio rupestre del Balatizzo.

Ogni estate lo stesso copione: in Italia sarà emergenza acqua - Tra qualche settimana piomberemo nella solita crisi idrica che poteva essere evitata. lettera43.it

Italgas, Siciliacque controlla la crisi idrica - Per contrastare la crisi idrica in Sicilia, Regione Siciliana, Commissario regionale e nazionale per la scarsità idrica, Siciliacque (partecipata al 75% da Italgas e al 25% da Regione Siciliana), e ... ilmessaggero.it

Crisi idrica, prelievi da Gerosa: «Si parte entro l’estate 2026» - «L’inverno e la primavera scorsi hanno avuto un sussulto di normalità climatica – spiega - corriereadriatico.it

CRISI IDRICA NEL VULTURE-MELFESE: DIFFIDA POLITICA SU RENDINA E TOPPO DI FRANCIA - facebook.com facebook

Crisi idrica Sardegna, è corsa contro il tempo. Al via interventi strategici per l’agricoltura @ANBI_Nazionale agricultura.it/2025/12/19/cri… via @AgriculturaIT x.com