Crescita poca deficit tanto | le previsioni della Bundesbank riflettono le difficoltà della Germania

La Germania sta entrando in un periodo complicato, fatto di incertezze riguardo la propria traiettoria economica mentre il piano del cancelliere federale Friedrich Merz, che mira a mobilitare 1.000 miliardi di euro per investimenti strategici, fatica a prender piede. Lo certifica la Bundesbank, la banca centrale tedesca, nelle sue previsioni per i prossimi anni, che sottolineano tre elementi: la crescita dell’economia tedesca sarà incerta, se ci sarà verrà alimentata da un deficit crescente e al contempo Berlino dovrà scegliere tra alimentare la spesa per lo sviluppo o il welfare. L’incerta era Merz. 🔗 Leggi su It.insideover.com

