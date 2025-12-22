Enel ha superato i 3 gigawatt di potenza installata con le Bess (Battery Energy Storage System), tecnologia chiave per la gestione dell’energia rinnovabile. Questo progresso rappresenta un passo importante verso la decarbonizzazione e la stabilità della rete elettrica. Le Bess consentono di immagazzinare energia generata da fonti variabili come sole e vento, favorendo una transizione più efficace verso un sistema energetico sostenibile e affidabile.

Enel ha raggiunto un nuovo traguardo rispetto all’obiettivo strategico della decarbonizzazione: il superamento a livello globale di 3 gigawatt di potenza installata in esercizio con la tecnologia di accumulo a batterie Bess (Battery Energy Storage System), che consente di immagazzinare energia per superare il principale limite del green, ovvero la non programmabilità dell’elettricità prodotta da fonti come sole e vento. Enel aumenta la capacità di stoccaggio energetico: superati i 3 gigawatt. Il risultato dei 3 gigawatt è stato conseguito con l’entrata in funzione di impianti come Gulfstar negli Stati Uniti e Codrongianos in Italia, che consentono lo stoccaggio rispettivamente di 355 Mw e 138 Mw. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cresce nel mondo la capacità di stoccaggio energetico di Enel: cosa sono le Bess e perché sono fondamentali per la transizione green

