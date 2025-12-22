Cremona, 22 dicembre 2025 – Natale senza Natale. È ciò che è accaduto in una scuola materna di Cremona e che ha creato preoccupazione. Di conseguenza, è esplosa la polemica politica con le proteste dei consiglieri comunali del centrodestra, che sono all'opposizione della città lombarda. Un testo senza ‘Natale’. Alla materna comunale San Giorgio a Cremona, secondo quanto comunicato ufficialmente alle famiglie dalla scuola stessa, durante la tradizionale festa è stato preparato un testo sui valori senza che fosse mai citata la parola Nata le. Scelta motivata dalla necessità di "non urtare la sensibilità di nessuno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, la scuola materna San Giorgio ‘elimina’ il Natale tradizionale: esplode la polemica politica

Leggi anche: Il menù per Gaza arriva nelle scuole in Toscana: esplode la polemica politica

Leggi anche: Rincaro delle tariffe della Rsa. Esplode la polemica politica: "Subito un tavolo di confronto"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scuola Materna S. Giovanni, cresce ancora il numero degli iscritti; Operazione in vista: l’acquedotto sarà abbattuto; Criticità della velocità degli autoveicoli in Corso 20 Settembre: il Consigliere Comunale Jane Alquati presenta un'interrogazione urgente; Supplenze 2025/26: ancora interpelli alla ricerca di docenti.

Scuola Materna S. Giovanni, cresce - Un’altra grande festa per i bimbi della Scuola Materna San Giovanni di Croce S. cremonaoggi.it