Cremona la scuola materna San Giorgio ‘elimina’ il Natale tradizionale | esplode la polemica politica
Cremona, 22 dicembre 2025 – Natale senza Natale. È ciò che è accaduto in una scuola materna di Cremona e che ha creato preoccupazione. Di conseguenza, è esplosa la polemica politica con le proteste dei consiglieri comunali del centrodestra, che sono all'opposizione della città lombarda. Un testo senza ‘Natale’. Alla materna comunale San Giorgio a Cremona, secondo quanto comunicato ufficialmente alle famiglie dalla scuola stessa, durante la tradizionale festa è stato preparato un testo sui valori senza che fosse mai citata la parola Nata le. Scelta motivata dalla necessità di "non urtare la sensibilità di nessuno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
