Alessandro Forlenza, amministratore della Martinina, società che gestiva il Cpr di via Corelli, ha patteggiato una pena di due anni e tre mesi. Forlenza era imputato per turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture per presunte irregolarità nell'aggiudicazione e nell'esecuzione dell'appalto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Cpr di via Corelli, Alessandro Forlenza (Martinina) patteggia: 2 anni e 3 mesi

Leggi anche: Boraso patteggia 10 mesi di pena in più: in totale 4 anni e 8 mesi

Leggi anche: La denuncia: “Epidemia di scabbia al Cpr di via Corelli a Milano, 10 contagi ma nessuna cura”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milano, nel Cpr di via Corelli circolava anche droga: indagata una ex addetta che la introduceva nascosta negli accendini - centro permanenza per rimpatri di via Corelli: è una persona che ha lavorato per la società La Martinina srl aggiudicataria ... milano.corriere.it

Inchiesta sul Cpr di via Corelli, i testimoni: «Richieste d’asilo mai trasmesse e persone chiamate con i numeri» - », segue una cifra, «e vorrei parlare con qualcuno di voi»: quando uno dei migranti nel Cpr- milano.corriere.it

Cpr di via Corelli, respinta la richiesta di patteggiamento a 1 anno e 8 mesi dell’ex gestore: “Pena troppo bassa” - Il gup del Tribunale di Milano, Mattia Fiorentini, ha rigettato la richiesta di patteggiamento a 1 anno e 8 mesi per Alessandro Forlenza, amministratore di fatto della società Martinina srl che ... fanpage.it

Il resto del Carlino festeggia i 140 anni: e lo fa con un viaggio tra cultura ed economia. Questo pomeriggio alle 16.30 l’evento nella sala Corelli. Tra gli ospiti Michele de Pascale, Alessandro Barattoni, Antonio Patuelli, Cristina Muti e Ariedo. Iscriviti qui per part - facebook.com facebook