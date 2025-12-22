Così si acconciano i capelli per la party season

Natale è praticamente qui, e questo significa solo una cosa: il desiderio di cambiare, di vedersi diverse in occasione di qualcosa di speciale è più forte che mai. E ovviamente non si tratta solo della caccia all’outfit giusto, ma anche dei capelli, che diventano protagonisti assoluti dei nostri look. Guardarsi allo specchio con un’acconciatura diversa trasforma l’ordinario in straordinario: sì, è questo il momento perfetto per sperimentare. Per divertirsi – perché no – con i nostri capelli 2025 donna. Anche quest’anno tornano le acconciature più classiche, come i raccolti ordinati e rigorosi, accanto a uno stile più easy chic che strizza l’occhio alle tendenze capelli rétro e vintage. 🔗 Leggi su Amica.it

