Così l' estrema destra bresciana si sta prendendo piazze e social
Negli ultimi due anni, la presenza dell’estrema destra a Brescia si è rafforzata, sia nelle piazze che sui social media. Gli slogan e le iniziative della destra extraparlamentare sono tornati a far sentire la propria voce, segnando un cambiamento rispetto a periodi di relativa marginalità. Questo fenomeno riflette una nuova attenzione e un aumento di visibilità di questo orientamento politico nella scena locale e nazionale.
"Brescia ci appartiene". Gli slogan della destra extraparlamentare sono tornati con forza nelle cronache locali e nazionali bresciane nell'ultimo biennio, segnando un cambio di passo rispetto a una lunga fase di marginalità. Il 13 dicembre di un anno fa, il "cartello nero" ha sfilato in città. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Così l'estrema destra bresciana si sta prendendo piazze e social
Leggi anche: Del Vecchio jr compra il 30% del Giornale, ma l’affare più grosso sta per arrivare: così l’erede Luxottica si sta prendendo un grande gruppo editoriale
Così l' estrema destra bresciana si sta prendendo piazze e social.
Così l'estrema destra bresciana si sta prendendo piazze e social - A un anno di distanza dalla prima grande manifestazione di 'Brescia ai Bresciani', il movimento neofascista bresciano non solo non si è dissolto, ma è sempre più ambizioso, visibile e organizzato: ecc ... bresciatoday.it
Estremisti di destra e antifascisti in piazze vicine ma senza scontri - Manifestazioni contrapposte a Brescia in occasione della Festa dell’unità nazionale del 4 novembre: in Piazza Vittoria si è data appuntamento l’estrema destra bresciana riunita sotto la sigla di ... brescia.corriere.it
Brescia, indagato ventunenne per propaganda di estrema destra su Telegram e Tik Tok - I Carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia e in stretto coordinamento con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, hanno messo nel mirino un 21enne bresciano ... brescia.corriere.it
Grande @esposito18669 l'unico che è capace di ragionare contro il delirio tardo sessantottardo di D'orsi, l'estremista di estrema sinistra che applaude la dittatura putiniana di estrema destra #Askatasuna @QRepubblica x.com
La strategia per la Sicurezza nazionale di Trump punta a rafforzare il controllo degli Usa sull’emisfero occidentale. E la vittoria dell’estrema destra in Cile è un passaggio chiave - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.