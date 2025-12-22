Così l' estrema destra bresciana si sta prendendo piazze e social

Negli ultimi due anni, la presenza dell’estrema destra a Brescia si è rafforzata, sia nelle piazze che sui social media. Gli slogan e le iniziative della destra extraparlamentare sono tornati a far sentire la propria voce, segnando un cambiamento rispetto a periodi di relativa marginalità. Questo fenomeno riflette una nuova attenzione e un aumento di visibilità di questo orientamento politico nella scena locale e nazionale.

