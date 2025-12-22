Così il razzo di Musk ha messo in pericolo i voli di linea

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poteva finire malissimo l'esplosione del razzo Starship della società aerospaziale di Elon Musk, SpaceX, che ha messo in pericolo diversi aerei passeggeri (circa 450 persone a bordo) quando si è inaspettatamente disintegrato sui cieli dei Caraibi all'inizio di quest'anno. La notizia è rimbalzata soltanto nelle ultime ore come pubblicato dal Wall Street Journal che ha esaminato i documenti dell'incidente. Cosa è successo. Nel dettaglio, nella sera del 16 gennaio il razzo sperimentale di SpaceX è esploso pochi minuti dopo il decollo. I piloti dei voli, posizionati a nord di San Juan (capitale di Porto Rico), si sono trovati di fronte a una scelta non facile: continuare il viaggio attraverso un possibile campo di detriti missilistici o rischiare di rimanere a corto di carburante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

