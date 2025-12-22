Così il Natale amaro di ‘Norimberga’ e ‘The housemaid’ si può scaldare con ‘Left Handed Girl’

Non è il massimo doversi vedere in sala sotto Natale un film sui nazisti, poteva uscire più distante da dicembre, ma tant’è. Di riffa o di raffa l’attuale periodo delle destre alla ribalta ci accompagna a scoprire sotto l’Albero una nuova trasposizione filmica sul Processo di Norimberga. Prende spunto dal saggio The Nazi and the Psychiatrist, di Jack El-Hai. Tutto ruota intorno al dittico tra Hermann Göring e lo psichiatra dell’esercito Douglas Kelley, che fu incaricato a valutare la sanità mentale del braccio destro di Hitler in vista del processo più importante del ‘900. I premi Oscar Russell Crowe e Rami Malek ingaggiano una sfida tra due personaggi storici complessa e spinosa, basata in gran parte su trucco, sobillazione, manipolazione e potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

