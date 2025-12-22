Negli ultimi mesi il prezzo dell’oro è letteralmente esploso, con picchi a metà ottobre, confermando ancora una volta il suo ruolo di bene rifugio per chi teme l'inflazione o l’instabilità economica. In un contesto di crescenti tensioni finanziarie, molti risparmiatori si volgono al metallo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Così ho scoperto di avere 90mila euro grazie all'oro: come guadagnare con la corsa ai lingotti

Leggi anche: Raddoppiare i risparmi con l'oro in due anni (ma con prudenza): come funziona davvero la corsa ai lingotti

Leggi anche: Da 50 mila a 90 mila euro in due anni investendo nell'oro: come funziona e cosa c'è dietro alla corsa ai lingotti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Da qualche settimana ho scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e mi sono operata. Ora sto bene, ma fate controlli”: così Benedetta Rossi - Eccomi qui, un po’ acciaccata e con un bel cerotto sul collo, ma sto bene“: inizia così, con parole rassicuranti, il post con il quale Benedetta Rossi ha condiviso con i suoi follower i ... ilfattoquotidiano.it

“Sono stata intossicata dal fumo di scena e ho scoperto di avere una cordite emorragica… Secondo voi io e il tipo della macchina del fumo siamo amici?”: il racconto di ... - Il racconto lo fa la stessa Levante sui suoi social: “Due giorni fa ho scoperto di avere una ‘cordite emorragica’ alla corda ... ilfattoquotidiano.it

L’artista statunitense aveva scoperto di avere una rara e aggressiva forma di tumore al cervello nel dicembre 2023. E oggi le figlie raccontano la sua nuova vita, tra sperenze e terapie Leggi l'articolo #MichaelBolton - facebook.com facebook

Cosa è successo quando ha scoperto di avere un tumore «Ricordo che quella mattina mi svegliai e lessi tutta una trafila di auguri da tantissime persone che non mi immaginavo. Avevo fatto una storia su Instagram e mi scese la lacrimuccia: lo dico, non ho m x.com