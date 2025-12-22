A Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, le forze di finanza hanno sequestrato un deposito illegale contenente circa 2 milioni di fuochi d'artificio. L’operazione ha portato alla denuncia di tre persone coinvolte. Questo intervento evidenzia l’attenzione delle autorità sulla sicurezza e sulla prevenzione di rischi legati alla gestione di materiali esplosivi illegali.

Un deposito illegale con all'interno quasi 2 milioni di fuochi d'artificio pericolosi è stato scoperto e sequestrato a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, dai finanzieri del Comando provinciale Cosenza che hanno denunciato tre persone. A seguito dell'approfondimento di alcune risultanze investigative, emerse da una precedente attività di servizio che, a novembre, aveva già portato all'arresto di una persona per la detenzione e commercializzazione di materiale illegale assimilabile a "bombe" o "ordigni esplosivi", i militari del Gruppo di Sibari delle Fiamme Gialle, hanno trovato all'interno del locale circa15 tonnellate di fuochi artificiali, già pronti e imballati per essere venduti e utilizzati in occasione delle prossime festività di Natale e Capodanno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cosenza, sequestrato deposito con quasi 2 milioni di fuochi d'artificio

Leggi anche: Cosenza,"sequestrato deposito con quasi 2 milioni di fuochi d'artificio

Leggi anche: Sequestrati 400 chili di fuochi d'artificio in un deposito a Picanello: denunciato un 28enne

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Guardia di Finanza di Cosenza ha eseguito la misura degli arresti domiciliari nei confronti di due imprenditori e sequestrato denaro #InCalabria #Calabria #TopNewsItalpress - facebook.com facebook