Cosenza sequestrati una tonnellata di fuochi d' artificio detenuti illegalmente
Le autorità di Cosenza hanno sequestrato oltre 140.000 fuochi d'artificio, per un peso complessivo di circa una tonnellata, trovati in possesso illegalmente. L'operazione si inserisce nelle attività di controllo per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti. Continueranno le attività di verifica sul territorio per contrastare il traffico di prodotti pirotecnici non autorizzati.
I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno sottoposto a sequestro oltre 140 mila fuochi d’artificio, del peso complessivo di 1 tonnellata, detenuti illecitamente. Nella fattispecie, all’interno di un furgone fermato a Cassano All’Ionio, sono stati rinvenuti diversi plichi contenenti fuochi d’artificio detenuti illegalmente dal conducente dello stesso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
