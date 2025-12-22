Cos’è il gazar? Quando il tessuto diventa architettura dell’abito

Il gazar è un tessuto di origine giapponese, noto per la sua leggerezza e resistenza. In ambito di haute couture, il gazar viene utilizzato per creare abiti che assumono forme strutturali e scultoree, trasformando il tessuto in un elemento architettonico. Questa tecnica consente di modellare capi che vanno oltre la semplice vestibilità, diventando vere e proprie opere d’arte tessili. Cos’è il gazar? Quando il tessuto diventa architettura dell’abito.

Life&People.it Nella storia dell'haute couture esistono materiali che non si limitano a vestire il corpo, ma lo reinterpretano, lo modellano, lo trasformano in spazio espressivo. Il tessuto gazar: non è solo stoffa, ma linguaggio costruttivo che ha permesso alla moda di dialogare apertamente con l'architettura, la scultura e l'idea di forma pura. Il suo valore non risiede nella decorazione, bensì nella capacità di sostenere un'idea strutturale dell'abito, rendendolo autonomo. Il gazar nasce a metà Novecento come risposta ad un'esigenza precisa: creare volumi che non dipendessero dal corpo per esistere.

