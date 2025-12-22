Cosa succede se il cane ha ingerito una lisca di pesce | come intervenire
Se un cane ingerisce una lisca di pesce può rischiare di soffocare o ostruzioni. Fai molta attenzione quando gli dai del pesce fresco e non sottovalutare i primi sintomi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cosa fare se il cane ha ingerito un corpo estraneo. La veterinaria: “È un pericolo insidioso, perché spesso non mostrano sintomi”
Leggi anche: Cosa succede se il cane non ha il microchip: i rischi per il cane e le conseguenze legali
Cosa succede se il cane ha ingerito una lisca di pesce: come intervenire - Nei casi più gravi, la lisca può perforare l’intestino, causando infiammazione o infezioni potenzialmente gravi. fanpage.it
Cosa succede se il cane mangia la neve, la veterinaria: “Può nascondere sassolini e rametti” - Fai attenzione se il cane mangia la neve, è l'avvertimento della veterinaria Eva Fonti: "Può avere congestioni o ingerire corpi estranei" ... msn.com
