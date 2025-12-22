Cosa sappiamo sull’attentato dove è morto un generale russo

Trecento grammi di tritolo nel quartiere di Jasenovo, nei sobborghi meridionali di Mosca, hanno nuovamente portato la guerra in Ucraina ben all’interno dei confini della Federazione Russa. Intorno alle 7 di questa mattina un ordigno collocato con un magnete alla sottoscocca della Kia Sorento del generale Fanil Sarvarov, capo della direzione addestramento operativo dell’esercito dello Stato Maggiore russo, è detonato in seguito all’azionamento del freno del veicolo, uccidendo sul colpo il militare russo all’interno dell’autovettura. Nato nella regione di Perm nel 1969, la carriera di Sarvarov si era sviluppata prima nelle forze corazzate e poi nello Stato Maggiore, prendendo parte ai conflitti in Cecenia, Inguscezia e Siria, prima di assumere un ruolo nella cosiddetta “Operazione Militare Speciale” in Ucraina, motivo per cui è stato inserito nell’elenco dei presunti “criminali di guerra”, del portale web ucraino “Mirotvorets”. 🔗 Leggi su Formiche.net

