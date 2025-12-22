Cosa fare a Bologna nella settimana di Natale 2025
Concerti, teatro, musei e visite guidate: un periodo di feste all'insegna della cultura e degli spettacoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Cosa fare a Bologna per San Petronio 2025: gli eventi da non perdere per chi resta in città
Leggi anche: Cosa fare a Bologna? 10 eventi da non perdere tra il 24 e 30 novembre 2025
Bologna dal lunedì al venerdì: i migliori eventi di questa settimana; 10 eventi imperdibili a Bologna dal 15 al 21 dicembre: nuove mostre, concerti, teatro, artigianato; Cosa fare a Capodanno 2026 a Bologna; Eventi del weekend dal 12 al 14 dicembre: cosa fare e dove andare.
Cosa fare a Bologna nella settimana di Natale 2025 - Bologna si appresta a vivere la settimana più magica dell'anno con un palinsesto culturale che intreccia tradizione e sperimentazione, offrendo ai cittadini e ai visitatori ... ilrestodelcarlino.it
L'antica Bologna dell'acqua e il Canale Navile - In occasione delle festività, il Museo del Patrimonio Industriale offre al pubblico un'opportunità di approfondimento dedicata all’ antica Bologna dell’acqua e in particolare al Canale Navile. ilrestodelcarlino.it
Eventi del weekend dal 12 al 14 dicembre: cosa fare e dove andare - Il 13 e 14 dicembre il DAS ospita SMANIA 2025, un grande raduno dell’underground italiano tra etichette indipendenti, talk, fanzine e selezioni musicali. cosmopolitan.com
Natale a Bologna ?? #christmas #bologna #xmas
Ecco il serpente che puoi trovare nelle campagne e nei giardini. Cosa fare quando si incontra un biacco - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.