Cosa c'entra l'orma insanguinata con l'impronta 33 e perché sarebbero di Sempio | la nuova ipotesi su Garlasco
Nel mirino delle indagini su Garlasco ci sarebbe anche una impronta parziale forse di scarpa insanguinata: si troverebbe vicino all'impronta 33, ovvero la traccia di una mano sulla parete destra delle scale interne su cui è stato trovato il cadavere di Chiara Poggi. A Fanpage.it il consulente di Andrea Sempio Armando Palmegiani: "È inverosimile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
