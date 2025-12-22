Nel mirino delle indagini su Garlasco ci sarebbe anche una impronta parziale forse di scarpa insanguinata: si troverebbe vicino all'impronta 33, ovvero la traccia di una mano sulla parete destra delle scale interne su cui è stato trovato il cadavere di Chiara Poggi. A Fanpage.it il consulente di Andrea Sempio Armando Palmegiani: "È inverosimile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Perché Luciano Garofano e gli avvocati di Andrea Sempio si sono separati: c’entra anche l’impronta 33

Leggi anche: Garlasco, dall’impronta 33 al DNA: su cosa potrebbe puntare la Procura per chiedere il processo a Sempio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lavori nel centro di Pescara: Sicurezza a rischio per le toppe di Aca; Delitto di Garlasco, nuova valutazione su un’orma di sangue: verifiche sulla dinamica dell’omicidio.

Cosa c’entra l’orma insanguinata con l’impronta 33 e perché sarebbero di Sempio: la nuova ipotesi su Garlasco - Nel mirino delle indagini su Garlasco ci sarebbe anche una impronta parziale forse di scarpa insanguinata: si troverebbe vicino all'impronta 33, ovvero ... fanpage.it