cortona gli uffici e servizi pubblici aperti fra natale e capodanno tutte le attrazioni sempre attive

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Cortona, gli uffici e servizi pubblici aperti fra N atale e Capodanno. Tutte le attrazioni sempre attive. L’Amministrazione comunale di Cortona e le società di servizi pubblici annunciano le rispettive variazioni. A Natale e a Capodanno Cortona sarà meta di numerosi visitatori, per garantire la fruibilità dei servizi pubblici nelle festività. L’Infopoint turistico sarà aperto anche per la vigilia di Natale, a San Silvestro e a Capodanno, resterà chiuso il 23, il 25 e il 29 dicembre. Il Maec sarà aperto tutti i giorni salvo a Natale (la mattina del primo dell’anno solo ai possessori del biglietto per la Colazione al Museo), il Parco archeologico sarà aperto dal venerdì alla domenica, chiuso il 25 e a Capodanno, mentre il Museo Diocesano sarà aperto dal 26 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni con orario 10-18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

