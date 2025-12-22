Corte dei Conti Centrone Ass Magistrati | La riforma va corretta il Senato rifletta sull’approvazione
La riforma della Corte dei Conti continua a preoccupare l'Associazione Magistrati. Il tetto sul giudizio di responsabilità, l'accentramento dei poteri, l'eliminazione dei procuratori generali regionali e i 30 giorni di tempo prima del silenzio assenso sono apparse come norme che andrebbero a inficiare il lavoro dei magistrati contabili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Corte dei conti sotto attacco: lo scontro sul Ponte accelera la riforma che smantella i controlli dei magistrati contabili
Leggi anche: Corte Conti, Associazione magistrati spera revisione last minute riforma
Riforma Corte dei conti, ecco tutti i rischi secondo i magistrati contabili - Donato Centrone avverte il Senato sui pericoli della riforma: deresponsabilizzazione dei dipendenti pubblici e ingolfamento delle sezioni. milanofinanza.it
Corte Conti, Associazione magistrati spera revisione last minute riforma - (askanews) – La riforma della Corte dei Conti in discussione in Parlamento presenta criticità su una molteplicità di elementi, tra cui spiccano due diversi aspetti, da un lato i meccanis ... askanews.it
Procedure di affidamento degli enti locali e principi contabili: convegno della Corte dei Conti a Salerno - L'incontro si è tenuto presso il Salone dei Marmi a Palazzo di Città alla presenza del Prefetto Francesco Esposito ... msn.com
Report. . Riforma della Corte dei Conti. La “paura della firma” e il risarcimento contenuto del danno erariale In nome della “Paura della firma” da parte degli amministratori che – a detta della maggioranza di governo – rischia di ritardare se non addirittura par - facebook.com facebook
Silenzio assenso, meno controlli: è la scure sulla Corte dei conti x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.