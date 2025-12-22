Corte dei Conti Centrone Ass Magistrati | La riforma va corretta il Senato rifletta sull’approvazione

La riforma della Corte dei Conti continua a preoccupare l'Associazione Magistrati. Il tetto sul giudizio di responsabilità, l'accentramento dei poteri, l'eliminazione dei procuratori generali regionali e i 30 giorni di tempo prima del silenzio assenso sono apparse come norme che andrebbero a inficiare il lavoro dei magistrati contabili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Corte dei Conti, Centrone (Ass. Magistrati): “La riforma va corretta, il Senato rifletta sull’approvazione”

