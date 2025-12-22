Corte Conti Associazione magistrati spera revisione last minute riforma

Roma, 22 dic. (askanews) – La riforma della Corte dei Conti in discussione in Parlamento presenta criticità su una molteplicità di elementi, tra cui spiccano due diversi aspetti, da un lato i meccanismi che impongono dei tetti ai danni che gli amministratori possono essere chiamati a risarcire, che possono risultare molto esigui rispetto ai danni tessi – e il differenziale ricade su tutta la collettività – dall’altro il rischio che i giudici contabili si vedano recapitare una ondata di richieste di controlli preventivi supplementari. Lo hanno spiegato gli tessi giudici contabili, oggi a Roma durante una conferenza stampa dell’Associazione magistrati della Corte dei conti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

