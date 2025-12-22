Corsi di lingue e informatica per studenti dell' università di Catania fuorisede

L'Università di Catania offre un'opportunità di formazione gratuita a trecento studenti fuorisede meritevoli, selezionati in base alle performance accademiche e alle condizioni economiche. I partecipanti potranno seguire corsi di lingue e informatica, con l'obiettivo di ottenere la certificazione ECDL. Questa iniziativa mira a supportare lo sviluppo delle competenze degli studenti e a favorire il loro percorso accademico e professionale.

Trecento studenti e studentesse fuorisede meritevoli, sulla base del numero di esami sostenuti e della media ponderata dei voti, e in particolari condizioni economiche, potranno frequentare un percorso Icdl base e sostenere gli esami per la certificazione informatica Ecdl. Altri 300 potranno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Corsi di lingue e informatica per studenti dell'università di Catania fuorisede Leggi anche: Oltre cento gli studenti vaccinati all’Open Day anti-Hpv dell’Università di Catania Leggi anche: Cus Catania Volley e dual career: le studentesse dell'università di Catania scendono in campo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Orientamento scuola superiore, come scegliere: test, guida e classifiche delle migliori scuole; LICEO del MADE IN ITALY al DELPOZZO di Cuneo curvatura SCIENZE GESTIONALI; San Salvo, Open Day all’Istituto “Mattioli-D’Acquisto”. Università, il Covid cambia le scelte degli studenti? Meno interesse per le lingue, in ascesa sanità e informatica - Qualcosa sta cambiando nelle scelte dei giovani, e non solo riguardo al classico dilemma “università o lavoro”. tgcom24.mediaset.it Laurea in Lingue Online: Guida ai Corsi nell'Università Telematica - Iscriversi a un corso di laurea in Lingue online dà il vantaggio di non avere vincoli in termini di luogo e orari nei quali prendere parte alle attività didattiche. punto-informatico.it Dalle lingue all’informatica ripartono le lezioni Unitre - Dai corsi di botanica a quelli di archeologia, storia, letteratura, fino ai laboratori di ceramica e ... laprovinciapavese.gelocal.it L'incontro di oggi tra la scuola di lingue My english room, l'esperto madrelingua che sta tenendo i corsi di lettorato nelle primarie Frank, Marinelli e Da Vinci e il Cambridge alla scuola secondaria di I grado Podesti, la Dirigente Scolastica, i docenti e i genitori. U - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.