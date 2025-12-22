Corsi di lingua italiana per stranieri | incontro di fine anno a Bagnacavallo

Martedì 23 dicembre, a partire dalle 19, in piazza della Libertà a Bagnacavallo, è in programma un incontro pubblico di condivisione promosso nell’ambito dei corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri. L’iniziativa, che si svolge in occasione dell’ultima lezione dei corsi per l’anno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Fincantieri: Consegna attestati corsi di lingua italiana ad Ancona; Fincantieri Ancona, corsi di italiano per i lavoratori stranieri: consegnati 30 attestati; CORSI GRATUITI DI ITALIANO PER STRANIERI ONLINE: QUALI LIVELLI SERVONO PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO E LA CITTADINANZA ITALIANA?; Italiano insegnato agli stranieri ‘Patto‘ tra Università e Tobino.

Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri - Sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, organizzati dal CIS – Centro di Italiano per Stranieri dell’Università degli studi di Bergamo. bergamonews.it

Ingegneria della carta, accordo tra UniPi e Penny Wirton: corsi gratuiti di italiano agli studenti stranieri - Le lezioni si svolgeranno nelle aule di San Micheletto: tra i docenti volontari anche giovani del servizio civile ... luccaindiretta.it