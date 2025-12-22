corriere dello sport una coppa per due

"> A futura memoria. Napoli-Bologna non è soltanto una finale di Supercoppa, ma una partita destinata a essere ricordata. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano sogna che un giorno il suo Bologna venga accostato alle squadre immortali della storia rossoblù, mentre Antonio Conte è netto: «Non resta traccia di chi perde una finale, ma solo di chi alza la coppa». Secondo l’analisi firmata da Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, la legittimità di questa finale non ammette repliche: si affrontano i campioni d’Italia e i vincitori della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

