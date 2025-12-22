Corradini è il migliore Silipo e Ndoj deludono

Vitale 6.5. Non può nulla sul fendente che poteva divenire spartiacque della gara. Para tutto il parabile. Pagliai 6. Inizia con qualche difficoltà, sale col passare dei minuti. Alagna 6.5. Domenica complicata. Battaglia o tessitura, resta sempre sul pezzo. E la porta a casa alla grande. Rizzo 6.5. Quando ti manca "il capo", all’inizio hai sempre un po’ di titubanza. Poi, però, no. E così la sua partita diventa gigante. Guiebre 5.5. Timido nel primo tempo, sfrontato nella ripresa. Non va mai vicino ad imprimere il suo timbro mancino sul Natale Piceno. Corradini 7. Il migliore in campo per distacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

