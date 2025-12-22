Corpi scambiati in ospedale nel Pisano genitori vegliano per sbaglio l’amico del figlio

(Adnkronos) – La dinamica del tragico incidente mortale, costato la vita a due adolescenti, lo scorso settembre, è ancora al vaglio degli inquirenti. Tuttavia i primi accertamenti avrebbero escluso che i due studenti stessero facendo giochi pericolosi con le moto, in uno dei grandi parcheggi della zona industriale di Pisa, tra l'Ikea e i cantieri.

