Corona il VIDEO della puntata di Falsissimo dedicata allo scandalo Signorini i messaggi a Medugno | Mi piace stare sotto - VIDEO

Caso Signorini, la Procura sequestra il video della seconda puntata di Falsissimo: Corona non si ferma, parla il suo avvocato; Falsissimo, Fabrizio Corona urla alla censura: “Hanno provato a bloccarci, ma domani uscirà tutto”; Caso Signorini a Falsissimo, Fabrizio Corona si scusa con Medugno: lacrime e boom di visualizzazioni; Abbiamo dovuto rigirare la puntata di Falsissimo perché il materiale ci è stato sequestrato dalla Procura. A casa mia 14 agenti alle sei di mattina: così Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona accusa Signorini: il caso esplode come fenomeno mediatico - Il conflitto tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini si evolve in un caso mediatico di rilevanza straordinaria. notizie.it