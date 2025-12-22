cori natalizi vietati i bimbi cantano fuori dalla scuola

Dopo settimane di prove per preparare l’esibizione di Natale la scuola ha vietato i cori religiosi. Il professore di religione della quinta elementare della scuola di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze, ha deciso allora di far esibire i bambini fuori dalla scuola. Secondo la dirigente, l’iniziativa - avrebbe discriminato i 28 bambini su 77 che non partecipano all’ora di religione perché’ appartenenti ad altri culti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il caso dei canti vietati, risponde la Scuola: In realtà gli esclusi dalla festa sono quelli che non dovevano cantare ma solo guardare.

La scuola vieta il "coro di Natale", il prof di religione porta la recita in piazza per protesta - Fratelli d'Italia attacca ma la scuola replica: "Su 77 bimbi sono 28 a non fare religione e anche loro avevano diritto a cantare" ... today.it