Coppia di anziani investita da auto morto l’uomo di 89 anni

Modena, 22 dicembre 2025 – Non ce l'ha fatta Luciano Sbrozzi, l'uomo di 89 anni investito da un'auto insieme alla moglie 86enne il 9 dicembre scorso in centro a Modena. La coppia stava attraversando la strada in Largo Garibaldi all'incrocio con viale Trento Trieste, tenendo al guinzaglio il loro cagnolino quando a ridosso dell'attraversamento pedonale è stata travolta da una Hyunday guidata da una ragazza. L'impatto è stato violento e i due anziani sono stati sbalzati a terra rimanendo parzialmente incastrati sotto l'automobile. Per liberarli é infatti stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto insieme al 118.

Coppia di anziani con cagnolino investita e bloccata sotto un'auto a Modena - Una coppia di anziani con il proprio cagnolino è stata investita ed è rimasta bloccata sotto un'auto nel tardo pomeriggio a Modena, tra via Trento Trieste e largo Garibaldi. ansa.it

IN VIA TRENTO TRIESTE, COPPIA DI ANZIANI INVESTITA DA AUTO. GRAVE L’89ENNE - Si trova ricoverato in Terapia Intensiva l'anziano che ieri sera è stato investito in viale Trento Trieste assieme alla moglie e al loro cagnolino. tvqui.it

