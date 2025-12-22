Coppia di anziani investita da auto morto l’uomo di 89 anni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 22 dicembre 2025 –  Non ce l’ha fatta Luciano Sbrozzi, l'uomo di 89 anni investito da un’auto insieme alla moglie 86enne il 9 dicembre scorso in centro a Modena. La coppia stava attraversando la strada in Largo Garibaldi all’incrocio con viale Trento Trieste, tenendo al guinzaglio il loro cagnolino quando a ridosso dell’attraversamento pedonale è stata travolta da una Hyunday guidata da una ragazza. L’impatto è stato violento e i due anziani sono stati sbalzati a terra rimanendo parzialmente incastrati sotto l'automobile. Per liberarli é infatti stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto insieme al 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

coppia di anziani investita da auto morto l8217uomo di 89 anni

© Ilrestodelcarlino.it - Coppia di anziani investita da auto, morto l’uomo di 89 anni

Leggi anche: Donna di 58 anni muore investita da un’auto pirata. È caccia all'uomo

Leggi anche: Investito da auto a Ceriano Laghetto, morto un uomo di 77 anni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incidente mortale a Narni, muore coppia di anziani; Schianto tra auto e tir sulla Melotta: strada chiusa, tre feriti; Finti carabinieri ancora in azione: rubati 20mila euro a una coppia di anziani.

coppia anziani investita autoCoppia di anziani investita da auto, morto l’uomo di 89 anni - Modena, 22 dicembre 2025 – Non ce l’ha fatta Luciano Sbrozzi, l'uomo di 89 anni investito da un’auto insieme alla moglie 86enne il 9 dicembre scorso in centro a Modena. ilrestodelcarlino.it

coppia anziani investita autoCoppia di anziani con cagnolino investita e bloccata sotto un'auto a Modena - Una coppia di anziani con il proprio cagnolino è stata investita ed è rimasta bloccata sotto un'auto nel tardo pomeriggio a Modena, tra via Trento Trieste e largo Garibaldi. ansa.it

coppia anziani investita autoIN VIA TRENTO TRIESTE, COPPIA DI ANZIANI INVESTITA DA AUTO. GRAVE L’89ENNE - Si trova ricoverato in Terapia Intensiva l'anziano che ieri sera è stato investito in viale Trento Trieste assieme alla moglie e al loro cagnolino. tvqui.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.