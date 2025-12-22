Coppa Italia femminile | ottavi di finale Le rossonere soffrono ma vincono in casa del Genoa Bugeja trascina l’Inter Women contro il Como 2-1

Milano soffre ma vince e avanza, Como lotta però poi è costretta ad arrendersi. È questo il riassunto, in chiave lombarda, degli ottavi di finale di Coppa Italia femminile. C’era curiosità per la sfida tra l’ Inter Women e l’ambizioso Como 1907 che milita in Serie B e si sta preparando al sempre più probabile salto nella massima categoria. Alla fine a spuntarla sono state le più esperte nerazzurre, capaci di imporsi per 2-1. Meneghine avanti con la solita Bugeja al 28’, poi la reazione delle lariane con Conc ad inizio ripresa e infine il sigillo decisivo di Tomasevic al 73’. Ora l’Inter ai quarti affronterà la Ternana che a sorpresa ha battuto 2-1 il Como Women, l’altra ben più quotata compagine del Lario colpita da un’eliminazione prematura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

