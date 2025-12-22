Coppa di Prima Categoria Testa a testa con Molinella Ma Copparo vola ai quarti
Nell’ultima del 2025, a decidere la sfida degli ottavi di finale di Coppa Emilia contro il Reno Molinella sono ancora Scaramelli, come nella partita dei sedicesimi, e Granado su rigore a una manciata di secondi dal termine, giocatori che mettono la loro firma su vittoria e passaggio del turno di Copparo 2015: finisce 2-0. Un successo sofferto e mai scontato, soprattutto per la forza dimostrata dagli avversari, che per la seconda volta al “Preziosa” giocano a viso aperto senza timori. Reno Molinella subito aggressivo attraverso immediata pressione su tutto il fronte mediano e avanzato, tanto da creare una doppia occasione dopo nemmeno sessanta secondi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Prima Categoria. Tris Copparo, ma il Molinella di Fantuzzi è vicino
Leggi anche: Prima Categoria. Copparo allunga con Scaramelli e Cazzadore. Sconfitte Molinella e Portuense, ora è fuga solitaria
CALCIO DILETTANTI 2025/’26: risultati, classifiche e marcatori delle Coppe; Prima Categoria gir. B e M (MB): la Nuova Usmate chiude il 2025 in testa! Risveglio Cosov. Bene Biassono e Cavenago; Dilettanti - Ultima campanella del 2025: ingorghi in Promozione e Prima. Il programma della domenica; Calcio, prima categoria: Copparo 2015 chiude il girone d’andata in vetta con una goleada.
Coppa di Prima Categoria. Testa a testa con Molinella. Ma Copparo vola ai quarti - Scaramelli nel primo tempo e Granado dal dischetto concretizzano il 2- sport.quotidiano.net
Coppa Promozione e Prima Categoria: avanti FFM, Fidenza e Solignano - Tempo di sedicesimi di finale per la Coppa Italia “Minetti” di Promozione e la Coppa Emilia di Prima Categoria. sportparma.com
Prima categoria si preannuncia scoppiettante con 9 reatine. Passo Corese raddoppia con la Coppa - RIETI – Il campionato di Prima categoria per la stagione 2024/25 sarà uno dei più avvincenti degli ultimi anni: nove le formazioni reatine, a completare il girone ci saranno altre sette formazioni ... ilmessaggero.it
Nella stagione in corso, per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo di biathlon, la squadra azzurra ha collezionato 4 vittorie e 9 podi complessivi prima della pausa per le vacanze natalizie. Chiaramente, si tratta di un primato nazionale sia in fatto di - facebook.com facebook
Coppa Italia Frecciarossa A2 – La prima Semifinale sarà Costa Volpino-Melendugno, Talmassons aspetta una tra Roma e Padova Leggi la news x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.