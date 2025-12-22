coppa di prima categoria testa a testa con molinella ma copparo vola ai quarti

Nell’ultima del 2025, a decidere la sfida degli ottavi di finale di Coppa Emilia contro il Reno Molinella sono ancora Scaramelli, come nella partita dei sedicesimi, e Granado su rigore a una manciata di secondi dal termine, giocatori che mettono la loro firma su vittoria e passaggio del turno di Copparo 2015: finisce 2-0. Un successo sofferto e mai scontato, soprattutto per la forza dimostrata dagli avversari, che per la seconda volta al “Preziosa” giocano a viso aperto senza timori. Reno Molinella subito aggressivo attraverso immediata pressione su tutto il fronte mediano e avanzato, tanto da creare una doppia occasione dopo nemmeno sessanta secondi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

