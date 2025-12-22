coppa del mondo in belgio bianchi strappa il quarto posto

Si è fermata ai piedi del podio la juniores dell’Ale Colnago Modena Elisa Bianchi nella prova di Coppa del Mondo ieri a Koksijde (Belgio). L’azzurra del Team modenese del presidente Stefano Belloi si è confermata la migliore della pattuglia del C.T.Pontoni e dopo la terza prova di Coppa del Mondo è salita nella top ten confermando la bella vittoria nella gara internazionale di Aigle (Svizzera). Ha concluso al 10° posto la medaglia di bronzo agli europei Nicole Azzetti, portacolori del Team Ale Colnago Modena, che domenica prossima sarà ancora protagnista in Coppa Mondo a Dendermonde sempre in terra belga assieme all’Azzetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

COPPA DEL MONDO. BIANCHI 4A, PELLIZOTTI 6A E AZZETTI 10A TRA LE JUNIOR DOVE DOMINA LA FRANCESE REVOL; Coppa del Mondo CX – Koksijde BEL 18-22.12; Coppa del Mondo Ciclocross a Koksijde: azzurri al via e come seguire le gare; ALE COLNAGO. PALCOSCENICO INTERNAZIONALE PER IL TEAM CON LA DOPPIA SFIDA IN COPPA DEL MONDO.

