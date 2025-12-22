Coppa del mondo in Belgio Bianchi strappa il quarto posto
Si è fermata ai piedi del podio la juniores dell’Ale Colnago Modena Elisa Bianchi nella prova di Coppa del Mondo ieri a Koksijde (Belgio). L’azzurra del Team modenese del presidente Stefano Belloi si è confermata la migliore della pattuglia del C.T.Pontoni e dopo la terza prova di Coppa del Mondo è salita nella top ten confermando la bella vittoria nella gara internazionale di Aigle (Svizzera). Ha concluso al 10° posto la medaglia di bronzo agli europei Nicole Azzetti, portacolori del Team Ale Colnago Modena, che domenica prossima sarà ancora protagnista in Coppa Mondo a Dendermonde sempre in terra belga assieme all’Azzetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Coppa del Mondo di Figura, brilla Gutmann a Skate Amerika: l’Azzurra fa il quarto posto e nuovo primato
Leggi anche: Scherma, Bianchi e Martini sul podio all’esordio in Coppa del Mondo
COPPA DEL MONDO. BIANCHI 4A, PELLIZOTTI 6A E AZZETTI 10A TRA LE JUNIOR DOVE DOMINA LA FRANCESE REVOL; Coppa del Mondo CX – Koksijde BEL 18-22.12; Coppa del Mondo Ciclocross a Koksijde: azzurri al via e come seguire le gare; ALE COLNAGO. PALCOSCENICO INTERNAZIONALE PER IL TEAM CON LA DOPPIA SFIDA IN COPPA DEL MONDO.
Coppa del mondo in Belgio . Bianchi strappa il quarto posto - Si è fermata ai piedi del podio la juniores dell’Ale Colnago Modena Elisa Bianchi nella prova di Coppa del Mondo ieri a Koksijde (Belgio). ilrestodelcarlino.it
COPPA DEL MONDO. BIANCHI 4A, PELLIZOTTI 6A E AZZETTI 10A TRA LE JUNIOR DOVE DOMINA LA FRANCESE REVOL - Buona prova degli azzurri nella terza prova della Coppa del Mondo Juniores di Ciclocross che si è svolta a Koksijde in Belgio. tuttobiciweb.it
Ciclismo. Coppa del Mondo ciclocross. Azzetti e Bianchi fra le più attese - Ad Anversa il dominio di Van der Poel con il tricolore Gioele Bertolini (35°) e nella Open/ Rebecca Gariboldi (36^), ma sarà domani ... ilrestodelcarlino.it
Nella stagione in corso, per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo di biathlon, la squadra azzurra ha collezionato 4 vittorie e 9 podi complessivi prima della pausa per le vacanze natalizie. Chiaramente, si tratta di un primato nazionale sia in fatto di - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.