Coppa America a Napoli i team ora sono cinque | ci sarà anche Alinghi

La Coppa America a Napoli si arricchisce di un nuovo partecipante, con l’ingresso di Alinghi. I team confermati sono Emirates Team New Zealand, Athena Racing, Luna Rossa, Tudor Team Alinghi e K-Challenge. La competizione si svolgerà in un contesto che promette di offrire un evento di grande interesse per il mondo della vela, attestando l’importanza di questa tappa nel panorama internazionale.

Emirates Team New Zealand, Athena Racing, Luna Rossa, Tudor Team Alinghi e K-Challenge sono i cinque team che hanno confermato la loro partecipazione alla Coppa America di Napoli. Nel Golfo ci saranno quindi anche i francesi e, soprattutto, gli svizzeri di Alinghi che hanno confermato la loro partecipazione. L’America’s Cup entra in una nuova fase della sua storia con la nascita dell’America’s Cup Partnership (Acp), un’alleanza che riunisce i cinque team fondatori della competizione velica più prestigiosa e antica al mondo che hanno deciso di condividere una visione comune, dando vita a una governance unificata pensata per garantire stabilità, continuità e crescita a lungo termine all’evento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

