Copagri la festa del ringraziamento | a Parete benedetti i mezzi agricoli
A Parete si è svolta la tradizionale cerimonia di benedizione dei mezzi agricoli, promossa da Copagri, in occasione della festa del ringraziamento. L’evento rappresenta un momento di riconoscenza per il lavoro svolto nel settore agricolo e per le risorse che sostengono le attività quotidiane degli agricoltori. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e gratitudine, sottolineando l’importanza del lavoro rurale per la comunità locale.
