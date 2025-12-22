Convocazioni giudiziarie fasulle | la trappola via email che spaventa gli italiani

Convocazioni giudiziarie fasulle: la trappola via email che spaventa gli italiani Il cyberspazio, non ci si stancherà mai di ripeterlo, non è un parco giochi. È più simile a una sorta di campo di battaglia dove occorre muoversi con molta cautela. Queste comunicazioni ingannevoli rappresentano un rischio reale per la sicurezza e la serenità dei cittadini, rendendo fondamentale adottare misure di prevenzione e attenzione costante.

Il cyberspazio, non ci si stancherà mai di ripeterlo, non è un parco giochi. È più simile a una sorta di campo di battaglia dove occorre muoversi con molta cautela. Mai abbassare la guardia. I truffatori della rete infatti non sono soltanto in possesso di conoscenze “tecniche”. Maneggiano altrettanto bene gli strumenti dell’ingegneria sociale: sono abili manipolatori delle menti. Lo mostra, una volta di più, l’ultima trappola che negli ultimi tempi sta circolando via mail. Si tratta di una campagna di phishing che utilizza in maniera fraudolenta nomi e simboli dell’Arma dei Carabinieri per intimorire i cittadini, I cybertruffatori fanno leva sul senso di urgenza indotto dalla paura di finire nei guai con la giustizia e sulla credibilità istituzionale dell’Arma. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Convocazioni giudiziarie fasulle: la trappola via email che spaventa gli italiani Leggi anche: Email dall’Agenzia delle Entrate che svuota il conto: migliaia di italiani sono caduti nella trappola (ecco come evitarlo) Leggi anche: ‘Trump a casa mia con Virginia Giuffrè’, l’email di Epstein e lo scontro tra tycoon e Dem: ‘Una trappola’ Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calendario dell'Avvento Cyber - 14 Dicembre. Concorso Dirigenti Giudiziari Ministero della Giustizia - Convocazioni alla prova orale e criteri di valutazione - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.