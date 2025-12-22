Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle prossime festività, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli sugli articoli natalizi e alimenti tipici, ispezionando numerosi esercizi commerciali, rilevando “non conformità” in undici casi. In particolare, presso due rivenditori ubicati a Salerno e nella Valle dell’Irno, i Carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre 650 addobbi e decorazioni natalizie “non conformi”, tra cui personaggi del presepe e palline di Natale, tutti privi delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore. Particolare attenzione è stata posta anche sulla produzione e la vendita degli alimenti tipici delle festività natalizie, sottoponendo a sequestro sei quintali di prodotti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli per un Natale sicuro: Nas sequestrano addobbi, decorazioni e sei quintali di alimenti

