Contributi colf e badanti dematerializzati cosa cambia per i lavoratori domestici
Da gennaio 2026 i contributi per colf e badanti entrano in una nuova fase: la dematerializzazione della gestione dei versamenti contributivi per il lavoro domestico. L’Inps, infatti, non invierà più la tradizionale lettera cartacea con i modelli di pagamento ai datori di lavoro domestico sotto i 76 anni che avevano richiesto questa modalità. La novità, che rientra nel processo di digitalizzazione e semplificazione della Pubblica amministrazione, riguarda una categoria specifica, ma anche i lavoratori dovranno prestare attenzione. Addio alla lettera cartacea: cosa cambia dal 2026. A partire dal 2026, l’inps non spedirà più la lettera annuale con le indicazioni per il versamento dei contributi e i modelli di pagamento pagoPA ai datori di lavoro domestico di età inferiore ai 76 anni, anche se avevano fatto richiesta del servizio cartaceo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Lavoratori domestici: dal 2026 contributi dematerializzati.
