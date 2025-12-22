Contratto scuola 2022-24 dopo l’ok del governo arriva quello della Corte dei Conti Firma definitiva a breve

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno certificato positivamente, nell'adunanza del 22 dicembre, l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024. L'accordo, firmato il 5 novembre presso l'Aran da Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief, interessa oltre 1 milione e 286 mila dipendenti tra personale della scuola, dell'università, degli enti di ricerca e delle istituzioni Afam. Già prima di Natale potrebbe arrivare la convocazione dell'ARAN, riservata alle organizzazioni sindacali, per la sottoscrizione definitiva dell'accordo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

