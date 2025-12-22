Conte | Supercoppa impeccabile chi vince rimane nella storia Hojlund e McTominay allo United non giocavano ci sarà un motivo se ora…
In un commento recente, Antonio Conte ha commentato la Supercoppa, sottolineando come la vittoria possa lasciare un segno nella storia. Riferendosi a Hojlund e McTominay, attualmente allo United, ha evidenziato che il loro mancato impiego non è casuale. Queste osservazioni offrono uno sguardo sulle dinamiche della squadra e sulle scelte tecniche che influenzano i risultati.
Conte: «Supercoppa impeccabile, chi vince rimane nella storia. Hojlund e McTominay allo United non giocavano, ci sarà un motivo se ora.». Le parole del tecnico. L’allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa contro il Bologna: VITTORIA – « Complimenti ai ragazzi che ci tenevano e hanno mostrato la loro voglia di vincere in queste due partite, tra Milan e Bologna è stato un torneo impeccabile. Veniamo da uno scudetto vinto e una Supercoppa che ci fa passare un Natale felice perché è sempre bello vincere. Chi vince rimane nella storia, due anni fa il Napoli aveva perso la Finale di Supercoppa contro l’Inter, oggi abbiamo fatto un bellissimo percorso ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
