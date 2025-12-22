In un commento recente, Antonio Conte ha commentato la Supercoppa, sottolineando come la vittoria possa lasciare un segno nella storia. Riferendosi a Hojlund e McTominay, attualmente allo United, ha evidenziato che il loro mancato impiego non è casuale. Queste osservazioni offrono uno sguardo sulle dinamiche della squadra e sulle scelte tecniche che influenzano i risultati.

Conte: «Supercoppa impeccabile, chi vince rimane nella storia. Hojlund e McTominay allo United non giocavano, ci sarà un motivo se ora.». Le parole del tecnico. L’allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa contro il Bologna: VITTORIA – « Complimenti ai ragazzi che ci tenevano e hanno mostrato la loro voglia di vincere in queste due partite, tra Milan e Bologna è stato un torneo impeccabile. Veniamo da uno scudetto vinto e una Supercoppa che ci fa passare un Natale felice perché è sempre bello vincere. Chi vince rimane nella storia, due anni fa il Napoli aveva perso la Finale di Supercoppa contro l’Inter, oggi abbiamo fatto un bellissimo percorso ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia nel segno di David Neres - A Riyadh la squadra di Antonio Conte batte il Bologna 2 a 0 grazie alla doppietta dell'ala brasiliana e porta a casa il trofeo in una finale dominata dai Campioni d'Italia ... rtl.it