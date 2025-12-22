Conte si autoelogia | Hojlund e McTominay non giocavano nello United ora sono considerati fortissimi fatevi qualche domanda

Antonio Conte, allenatore del Napoli e vincitore della Supercoppa, ha commentato le recenti prestazioni di Hojlund e McTominay, sottolineando come siano passati da non giocare nello United a essere considerati giocatori di alto livello. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Mediaset dopo la vittoria sul Bologna in finale.

L’allenatore del Napoli, vincitore della Supercoppa, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo aver battuto in finale il Bologna Le parole di Conte. «I complimenti vanno ai ragazzi che sono stati impeccabili e hanno dimostrato che ci tenevano e c’era voglia dei regalare questo trofeo ai tifosi e fare anche un buon Natale festeggiandolo con un trofeo in bacheca». È il suo decimo trofeo da allenatore. Aveva detto che si ricorda solo chi vince, quindi questo Napoli è da ricordare? « Chi vince rimane perché due anni fa il Napoli aveva perso la finale contro l’Inter e in pochi se lo ricordano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte si autoelogia: «Hojlund e McTominay non giocavano nello United, ora sono considerati fortissimi, fatevi qualche domanda» Leggi anche: Schmeichel, contro il Manchester United: “Perché Hojlund e McTominay sono al Napoli” Leggi anche: Hojlund si unisce ad Antony, Rashford, Greenwood… e McTominay, un altro “fantasma” che riappare lontano dallo United La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. McTominay, Hojlund, Rashford, Antony: i “pacchi” dello United stanno dimostrando gli errori del Manchester - Il commento di Athletic dopo l'intervista dell'ex United, ora al Napoli, Scott McTominay in cui ha parlato del suo passato in Premier. ilnapolista.it

