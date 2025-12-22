conte parla sul campo secondo trofeo in un anno solare

Antonio Conte ottiene il suo secondo trofeo in un anno solare con il Napoli, che ha battuto il Bologna 2-0. La squadra ha mostrato un buon rendimento, anche se poteva segnare di più. Questa vittoria conferma la solidità del club sotto la guida dell’allenatore, che si conferma tra i protagonisti della stagione.

Il secondo trofeo in un anno. Conte annichilisce Italiano, il Napoli batte il Bologna solo 2-0 ma potevano essere 5 o 6 le reti. Altro capolavoro del coach british-pugliese che nel 2025 nonostante infortuni e calamità vince scudetto e Supercoppa italiana. Azzurri, stasera, superiori tecnicamente e tatticamente contro i bolognesi incapaci di tirare anche in porta se non in una sola occasione. Nel primo tempo il primo quarto di gara vede un Napoli pericoloso con Lobotka che prende possesso del centrocampo. Neres lanciato in porta sbaglia il passaggio per Elmas che un minuto dopo solo davanti a Ravaglia ciabatta fuori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it

Leggi anche: Oltre le chiacchiere parla il campo. Parla Antonio Conte

