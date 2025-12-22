Conte fa la carrambata a Rocco Casalino video | su Canale 5 va in onda l’amarcord più trash dell’anno

Da Beppe Grillo a Silvia Toffanin, da Palazzo Chigi agli studi di Verissimo: la parabola a 5 stelle di Rocco Casalino è tutta qui. Fatte salve le origini nella casa del Grande fratello, finita al centro delle cronache giudiziarie in queste ore per la querelle tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. Rocco Casalino, nell’intervista alla conduttrice del salotto rosa di Canale 5, nonché compagna di Pier Silvio Berlusconi, si è messo a nudo raccontando il suo nuovo corso professionale e umano. Ha detto addio, almeno per ora, ai palazzi della politica, per gettarsi anima e corpo all’editoria, in particolare a un nuovo giornale on line, di cui dovrebbe essere il direttore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

