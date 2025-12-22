Conte da Mentana fango su Meloni | I patrioti vanno a compiagere le agenzie di rating

Conte, intervenendo a Mentana, ha criticato le posizioni di Meloni, sottolineando che i patrioti dovrebbero concentrarsi sul costruire un progetto chiaro e solido per il Paese. Ha inoltre accusato alcuni di compiacere le agenzie di rating, invece di promuovere una strategia autonoma e coerente. Con Atreju alle spalle, il focus rimane sulla creazione di un’alternativa politica credibile e stabile.

" Atreju è alle spalle, dobbiamo costruire un progetto chiaro e forte: creare un'alternativa per il Paese". Ospite di Enrico Mentana al TgLa7 delle 20, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte glissa riguardo alle polemiche interne al centrosinistra sulla sua partecipazione alla manifestazione di Fratelli d'Italia ma avverte Elly Schlein e il Pd: "Non ho alcun interesse di creare un progetto che sia contro qualcuno, a noi interessa costruire la possibilità di restituire a cittadini la dignità di avere un lavoro ben retribuito, ai nostri giovani di poter rimanere in Italia". L'ex premier, come suo solito, procede per slogan anche laddove dovrebbe spiegare nel dettaglio come si possa coniugare l'impostazione dei 5 Stelle a quella opposta dei dem su temi come la politica estera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Landini e lo sciopero, panico per Repubblica e fango su Meloni: "Dove sono i patrioti?"

Il governo supera le "forche caudine" delle agenzie di rating: anche Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia

