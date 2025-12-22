Conte | Complimenti ai ragazzi per un torneo davvero impeccabile

Dopo la vittoria in Supercoppa, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra. Ha elogiato l’impegno e l’atteggiamento dei giocatori, sottolineando la qualità del torneo disputato. Le parole di Conte confermano l’importanza di questo successo e il percorso positivo intrapreso dal club. L’articolo approfondisce le dichiarazioni dell’allenatore e l’andamento del match.

Conte in conferenza: "Vittoria che dà fiducia, complimenti ai ragazzi: ho giocatori seri. Hojlund..." - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, analizzando la vittoria del Napoli contro il Milan in Supercoppa ed il momento generale vissuto dalla sua squadra, reduce da una bella prestazione in ... areanapoli.it

Il presidente De Laurentiis fa grandi complimenti al suo Napoli e ad Antonio Conte per la vittoria del secondo trofeo azzurro per il tecnico leccese. E non ha dimenticato di darsi grandi meriti #NapoliBologna #DeLaurentiis #Conte - facebook.com facebook

VIDEO CONFERENCE - Napoli-Qarabag (2-0), Gurbanov: “Complimenti a Conte e al Napoli” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.