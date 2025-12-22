Conte | Complimenti ai ragazzi per un torneo davvero impeccabile
Dopo la vittoria in Supercoppa, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra. Ha elogiato l’impegno e l’atteggiamento dei giocatori, sottolineando la qualità del torneo disputato. Le parole di Conte confermano l’importanza di questo successo e il percorso positivo intrapreso dal club. L’articolo approfondisce le dichiarazioni dell’allenatore e l’andamento del match.
Le parole dell’allenatore azzurro dopo la vittoria in Supercoppa. Antonio Conte, tecnico azzurro, ha commentato a Mediaset la vittoria del suo Napoli in Supercoppa contro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
