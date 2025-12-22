Consiglio d’Europa striglia l’Italia | Viola i diritti degli insegnanti di sostegno

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha richiamato l’Italia per la situazione di precarietà degli insegnanti di sostegno, evidenziando come questa condizione possa influire negativamente sulla formazione degli studenti con disabilità. L’organismo ha richiesto al nostro paese di adottare misure adeguate per garantire i diritti di questi professionisti e assicurare un percorso educativo equo. La questione resta quindi al centro del dibattito pubblico e politico.

Il Comitato europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio d'Europa, ha chiesto all'Italia di trovare una soluzione per la generale situazione di precarietà riguardante gli insegnanti di sostegno, sottolineando come questa inadempienza metta in pericolo anche il percorso di formazione degli studenti con disabilità.

