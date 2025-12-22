Consiglio d’Europa striglia l’Italia | Viola i diritti degli insegnanti di sostegno
Il Comitato europeo dei diritti sociali ha richiamato l’Italia per la situazione di precarietà degli insegnanti di sostegno, evidenziando come questa condizione possa influire negativamente sulla formazione degli studenti con disabilità. L’organismo ha richiesto al nostro paese di adottare misure adeguate per garantire i diritti di questi professionisti e assicurare un percorso educativo equo. La questione resta quindi al centro del dibattito pubblico e politico.
Il Comitato europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio d'Europa, ha chiesto all'Italia di trovare una soluzione per la generale situazione di precarietà riguardante gli insegnanti di sostegno, sottolineando come questa inadempienza metta in pericolo anche il percorso di formazione degli studenti con disabilità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Scuola, il Consiglio d’Europa boccia l’Italia: «Viola i diritti degli insegnanti di sostegno»
Leggi anche: Scuola, il Consiglio d’Europa boccia l’Italia: “Viola i diritti degli insegnanti di sostegno, troppi precari”
Il Consiglio d’Europa striglia l’Italia: “Serve studio su razzismo nella polizia”. Meloni: “Vergogna” - Consiglio d'Europa, Meloni: "Accuse a polizia italiana vergognose" "Le parole pronunciate dalla Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa, che accusano le Forze di Polizia ... affaritaliani.it
L'Europa s'è desta Accordo al Consiglio sul finanziamento all'Ucraina x.com
Dal Consiglio Europeo arrivano risultati importanti che confermano il ruolo centrale dell’Italia, grazie alla credibilità e alla determinazione del Governo guidato da Giorgia Meloni. Sul sostegno all’Ucraina abbiamo lavorato per tenere unita l’Europa con soluzi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.