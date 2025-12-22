Conosco il lavoro di Medici Volontari italiani e li sosterrò | fare del bene aiuta a vivere

Conosco il lavoro di Medici Volontari Italiani e li sosterrò: fare del bene aiuta a vivere. Spesso, parlare di solidarietà è semplice, mentre impegnarsi concretamente richiede più impegno. Sostenere queste iniziative significa contribuire a offrire cure e assistenza a chi ne ha bisogno, facendo una differenza reale nelle vite delle persone. È un gesto che, anche se piccolo, può avere un impatto duraturo.

A chiacchiere siamo tutti dei fenomeni, ma quando si tratta di mettere mano al portafoglio, molti di noi lo sono un po' meno. Ebbene, l'occasione, per me, di dare un aiuto concreto (e sicuro, a persone che conosco personalmente) è nato dall'incontro con un medico chirurgo specializzato in Oculistica che vive a Mondovì (è originario di Genova), e che da trent'anni viaggia in Madagascar a operare gratuitamente persone con gravi problemi alla vista. Si chiama Carlo Passeggi, con la moglie Speranza ha messo in piedi un ambulatorio ad Ambatondrazaka e fa parte di un'associazione a dir poco benemerita, quella dei Medici Volontari Italiani (MVI).

